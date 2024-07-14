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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni İstanbul'a doğru harekete geçti

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Ankara'dan yola çıkan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Eskişehir'de ilk yolcularını indirdikten sonra İstanbul'a doğru harekete geçti. Tren, 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen program kapsamında toplamda 56 bin kilometre yol giderek yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak.

Ankara'dan yola çıkan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Eskişehir'de ilk yolcularını indirdikten sonra İstanbul'a doğru harekete geçti.

Milletin Zaferi teması ile tasarlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıldönümü nedeniyle Ankara'dan yola çıktı. Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenen programa göre 2 ay boyunca seferlerinde devam edecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, toplamda 56 bin kilometre yol giderek yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak.

Ankara'dan hareket eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, ilk durağı olan Eskişehir'e geldi. Burada Eskişehir'e gelen yolcularını indiren tren, İstanbul'a doğru harekete geçti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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