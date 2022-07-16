15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Batman'da coşkuyla kutlandı - Haberler

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Batman'da coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Abdulaziz Karataş - Yerel
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Batman'da coşkuyla kutlandı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Batman Atatürk Parkında resim sergisinin açılışı ve Vali Ekrem Canalp' 15 Temmuz anı defterini doldurmasıyla başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Batman'da coşkuyla kutlandı

BATMAN - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Batman Atatürk Parkında resim sergisinin açılışı ve Vali Ekrem Canalp' 15 Temmuz anı defterini doldurmasıyla başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Batman Atatürk parkında düzenlenen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Batman Valisi Ekrem Canalp'ın konuşmalarıyla devam etti.

Vali Ekrem Canalp yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Vali Canalp, "Bizim dirliğimizin kaynağı birliğimizdir. Eğer birliğimizi yitirirsek, yanı başımızdaki komşumuz Suriye gibi olmamız içten bile değildir. ve bugün biz Suriyelilere, kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Ama aynı zamanda onlara baktığımız zaman şunu da net anlayabiliyoruz eğer bir vatana sahip olamazsak, eğer bir devlete sahip olamazsak, emeklilik maaşına, emekliliğe sahip olamazsınız, bir işe sahip olamazsınız. Bizim ordumuzun içerisinden çıkmış olan bu hain yapı bir taraftadır, bizim kahraman ordumuz bir başka taraftadır. Biz ordumuzu göz bebeğimiz gibi görürüz, göz bebeğimiz gibi severiz. Dolayısıyla da kahraman silahlı kuvvetlerimizi ve onların kahraman mensuplarını buradan her zaman saygıyla andığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum "dedi.

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Yerel

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