15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 9. yıldönümünde, şehitleri anmak ve milli birlik ruhunu yaşatmak için bir dizi anlamlı etkinlik düzenlendi.

Şehitler kabir başında anıldı

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 15 Temmuz şehitlerini kabirleri başında dualarla andı. Yaptığı değerlendirmede: "15 Temmuz, sadece bir tarih değil, bu milletin varoluş mücadelesidir. O gece gösterilen kahramanlık, birlik ve beraberliğimizin ne denli sarsılmaz olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu millet, bağımsızlığı uğruna can veren kahramanlarını asla unutmadı, unutmayacak" ifadelerini kullandı.

"Darbe Kafası" filmi ile tarihe ışık tutuldu

Anma programı kapsamında, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan "Darbe Kafası" adlı film, 15 Temmuz Milli İrade Salonunda sanatseverlerle buluştu. Doç. Dr. İrfan Hıdıroğlu'nun yazıp yönettiği kısa film, 12 Eylül Darbesi sıkıyönetim dönemini kara mizahla ele alırken, darbelerin toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini sorguladı.

Rektör Hacımüftüoğlu, oyunun ardından yaptığı konuşmada: "Sanat, tarihin acı derslerini yansıtarak toplumsal hafızamızı canlı tutar. Bu anlamlı eserle geçmişle yüzleşirken, 15 Temmuz ruhunu da bir kez daha derinden yaşadık" dedi.

Demokrasi Nöbeti ile Milli Birlik Mesajı Verildi

Etkinliklerin son ayağında, Rektör Hacımüftüoğlu, üniversite yönetimi ve öğrencilerle birlikte "Demokrasi ve Milli Birlik Nöbeti"ne katıldı. Etkinlik kapsamında bir değerlendirmede bulunan Rektör Hacımüftüoğlu: "15 Temmuz gecesi, milletimizin demokrasiye sahip çıkmak için nasıl tek yürek olduğunu gösterdi. Bugün de aynı bilinçle, birlik ve beraberliğimizi koruyarak geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz" diyerek şehitlerin emanetine sahip çıkma sözü verdi. - ERZURUM