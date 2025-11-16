15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Gündüz: "Milli Savunma Bakanı Güler'in yanındayız"

Terör gazisi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, hiçbir makam ve sıfatın toplumsal provokasyon üretme, devlet törenlerini sabote etme ve acı günü siyasi şova dönüştürmeye hak vermeyeceğini belirterek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanında olduklarını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Gündüz, Türkiye 20 evladının acısını yaşarken milletçe omuz omuza duracakları günde cenaze töreninde yaşanan provokatif çıkışın hiçbir şekilde kabul edilebilir tarafının olmadığını söyledi. Gündüz, "Bu topraklar şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadelenin eseridir. Ama hiçbir makam, hiçbir sıfat toplumsal provokasyon üretme, devlet törenlerini sabote etme ve acı günü siyasi şova dönüştürme hakkı vermez. Pakize Akbaba denen provokatör, yıllardır Gezi olaylarında, darbe dönemlerinde, siyasi mitinglerde, son olarak da CHP'den aday adaylığı sürecinde aktif bir siyaset figürü gibi davranmış biri olarak tanınıyor. Dolayısıyla ortada bir 'şehit annesinin' acısının dışavurumundan çok daha fazlası vardır. Organize, sürekli ve bilinçli bir siyasi provokasyon çizgisi. Cenaze töreni siyaset, bağırış ya da kışkırtma yapılacak yer değildir. Devlet büyükleri, askeri yetkililer ve aileler orada acımızı paylaşmaya, şehitlerimize son görevimizi yapmaya gelmiştir. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin en kritik dönemlerinde görev almış, devlet terbiyesiyle yetişmiş, savaş meydanlarında sorumluluk taşımış bir komutandır. Yaşar Güler gerek komutanlık dönemlerinde gerek bakanlık döneminde komuta kademesiyle birlikte her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındadır. Cenaze töreninin saygınlığını koruma adına yaptığı uyarının hedefi şahsı değil, provokatif davranıştır. ve şunu unutmayalım 20 şehit verdiğimiz bir günde bir annenin böyle organize bir çıkışla gündemi manipüle etmesi, milli birlik duygusunu zedeleyen bir davranıştır. Bu tür çıkışlar, acımızın istismar edilmesinden başka bir şey değildir. Kimse şehidimizin hatırasını kendi siyasi hedefleri için araç haline getiremez. Türkiye böyle günlerde provokasyon peşinde koşanları değil, devletine ve milletine sahip çıkanları konuşmalıdır. Yaşar Güler'in yanındayız. Devlet ciddiyetinin ve milli duruşun yanındayız. Şehitlerimizin hatırasını her türlü siyasi manipülasyonun üstünde tutuyoruz. Aziz şehitlerimize rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR