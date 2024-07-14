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15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıldönümünde Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı

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15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot Marmaris ve Bodrum'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot Marmaris ve Bodrum'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı, TCSG-101 botu Bodrum Limanında, TCSG-310 botu Marmaris Limanında, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü 09: 00 - 18: 00 saatleri arasında ziyarete açılacaktır" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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