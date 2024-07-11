Bursa'da 15 Temmuz'da tankın ezdiği ticari araç sergileniyor

Bursa'da 15 Temmuz'da tankın ezdiği ticari araç, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergileniyor.

FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'na giderken darbeciler tarafından kullanılan tankın altında kalarak ezilen ticari araç, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konuldu. 15 Temmuz'un sembollerinden olan araç, meydandan geçen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

15 Temmuz gecesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen Hüseyin Şahin, "Güzelim devleti hainlere bırakmamak için mücadele edildi. Güzel kardeşlerimiz Atatürk Havalimanı'na giderken tankın altında kalmış. FETÖ terör örgütünün bu devlete ne kadar zarar verdiğini herkes gördü. Bir sürü şehit verdik hepsini rahmetle anıyoruz" dedi.

İş yerinden çıkıp sokağa inen Mesut Sobat, Bu araç Türk milletinin vatanına sahip çıktığını gösterir. Türk milleti bayrağına ve memleketine sahip çıkar. Milletimiz malını ve mülküne umursamadan Türkiye Cumhuriyeti için canını feda eder" diye konuştu. - BURSA