15 Temmuz akşamı ulaşım ücretsiz oldu

15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6'ncı yıl dönümü münasebetiyle Şanlıurfa'da düzenlenen etkinliklere katılacak vatandaşlar için ulaşım gece saat 02.00'a kadar ücretsiz olacak.

Gece saatlerine kadar sürecek çeşitli etkinlik ve programlara katılmak isteyen vatandaşları unutmayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Belediyeye ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ulaşımın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi programlara katılmak isteyen vatandaşların gönül rahatlığıyla etkinliklere katılabilmeleri adına Büyükşehir Belediyesince alınan karar doğrultusunda 15 Temmuz saat 17.00'den sonra toplu taşıma saat 02.00'ye kadar ücretsiz hizmet verecek.

Geride bıraktığımız Kurban Bayramında da bayram süresince vatandaşların ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle de yine vatandaşı gözeten bir karar aldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel