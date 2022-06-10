15 Metrelik Apartman Boşluğuna Düşen Kediyi, Mersin Büyükşehir Ekipleri Kurtardı - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen ve 2 gün boyunca mahsur kalan kediyi kurtardı. Profesyonel kurtarma ekibi, 15 metre aşağıya inerek kurtardığı kediyi hayvan barınağına teslim etti.

Mezitli ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yer alan Selen Sitesi sakinleri, havalandırma boşluğuna düşen kedi için harekete geçti.

Kediyi kurtarmak için bir süre uğraş veren vatandaşlar, başarılı olamayınca, Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye ekiplerine haber verdiler.

15 METREDEN HALAT YARDIMIYLA KURTARILDI

2 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde kurtarılmayı bekleyen kediyi, ekipler halat yardımıyla kurtardı. Havalandırma boşluğunda 3. katta bulunan ancak site sakinlerinin kurtarma çabalarından korktuğu için en alt kata kadar inen kedi, uzunca bir süre ekipleri uğraştırdıktan sonra kurtarılabildi. Profesyonel kurtarma ekibi, 15 metre aşağıda bulunan kedinin yanına site sakinlerinin söktüğü tenteden halatla inerek ulaştı. Uzun uğraşlar sonrasında kurtarılan kedi, hayvan barınağına teslim edildi.

"ARKADAŞLAR BÜYÜK ÇABA HARCAYARAK BU KEDİYİ KURTARDILAR"

Site sakini Onur Ocak, kedinin uzunca bir süre miyavlayarak sesini duyurmaya çalıştığını söyledi. Kediyi kurtaramayınca Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirten Ocak, "Arkadaşlar ekipmanlarla geldiler. Evde kedi beslediğim için kedimin kafesini getirdim. Arkadaşlar kedinin kafese girmesini sağladı. Yardım eden herkese çok teşekkürler" dedi.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA ÇIKARAMADIK"

Seydi Vakkas Besili ise "Bu kedi 2 gündür burada aç susuz kalmış. Kendi imkanlarımızla çıkaramadık. Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye ekibinden yardım istedik. Sağ olsunlar geldiler. Arkadaşlar büyük çaba harcayarak bu kediyi kurtardılar. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel