15 dekarlık meyve bahçesinin iş yükünü tek başına sırtlanıyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yaşayan 66 yaşındaki Celal Öngel, emekli olduktan sonra kurduğu 15 dekarlık meyve bahçesinde tek başına çalışarak şehir stresinden uzaklaşıyor.

Beylikova ilçesine bağlı Sülaymaniye Mahallesi'nde bulunan 15 dekarlık alanda meyve yetiştiriciliği yapan Celal Öngel, farklı çeşitlerden meyveleri toprakla buluşturuyor. Yaklaşık 6 yıl önce emekli olduktan sonra çiftçiliğe merak salan Öngel, kurduğu meyve bahçesindeki ağaçlarla tek tek ilgileniyor. Çapadan budamaya, ilaçlamadan hasada kadar bütün aşamaları kendi elleriyle tamamlayan Öngel, aynı zamanda da şehir stresinden uzaklaşıyor. Öngel'in bahçesinde ceviz, üzüm, elma, kayısı, nektarin, erik, hünnap, badem ve elma gibi ürünler yer alıyor. Mahallede meyve yetiştiriciliği yapan iki kişiden biri olduğunu söyleyen Öngel, toprağı değerlendirmenin ve üretmenin önemine de vurgu yapıyor.

"Buraların ağaçlık olduğu söylentisi vardı"

Meyve yetiştiriciliğine başlama sürecinden ve tarlasında yer alan ürünlerden bahseden Öngel, "Emekli olduktan sonra burada bahçe yapmaya karar verdim. Önceden bu bölgede Rumlar oturmuş ve buraların ağaçlık olduğu söylentisi vardı. Bende ağaç yetişeceğini düşündüm. 5-6 sene önce ağaçlandırdık. Ceviz, üzüm, elma, kayısı, nektarin, erik, hünnap, badem ve elma gibi meyvelerini de aldım. Şimdi mevsim itibariyle ağaçların dibine çapa yapıyorum. Daha sonra budama, ilaçlama ve sulama aşamaları geliyor. Burada vakit geçirmeyi ve çalışmayı seviyorum. Sağlığıma da iyi geliyor" dedi.

"Burada mümkün olduğu kadar fenni yöntemler kullanmaya çalışıyorum"

Ağaçların hepsiyle tek tek ilgilendiğinin altını çizen Öngel, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Burası 15 dekarlık bir alan. Buraya geldiğim zaman işe öyle bir kaptırıyorum ki kendimi dünyadan kopuyorsun. Ben bu ağaçların hepsinin hikayesini tek tek biliyorum ve tanıyorum. Hepsinin gelişme sürecini biliyorum ve ayrı ayrı ilgilendim. Burada mümkün olduğu kadar fenni yöntemler kullanmaya çalışıyorum. Damla sulama sistemi var. Bazen traktörlerden yardım alıyorum ve ara çapasını yaptırıyorum. Bu bahçeyle tek başıma ilgileniyorum." - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel