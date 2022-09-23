15 dakikalık yağış sonrası biriken suda balık tuttu

Kırşehir'de, dün gece saatlerinde başlayan ve 15 dakika süren yağış sonrası alt yapı sorunu gün yüzüne çıktı.

Kılıçözlü Sanayi Sitesinde metal işleri yapan esnaf, sabah iş yerine geldiğinde oluşan su birikintisi karşısında demirden yaptığı olta ve otomobil üzerinden çektiği balık tutma fotoğrafı ile kentteki altyapı sorununu 'tiye' aldı. Esnaf Yasin Şimşek; yağış sonucu oluşan su birikintisinin kaldırılmasını istediklerini belirterek, "Oluşan yağış sonucu kapımızın önünde oluşan su birikintisini balık tutma fotoğrafı ile tiye aldık. Birilerine sesimizi duyurmak yada suçlamak gibi bir niyetimiz yok. Kapımızın önünde oluşan su birikintisinin kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz aylarda da yağış sonrasında, il merkezi başta olmak üzere bir çok yerde su birikintileri oluşmuştu. - KIRŞEHİR