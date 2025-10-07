Haberler

15. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali Başladı

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali, çocukların katıldığı atölye ve sergi ile başladı. 34 çocuk, kendi ürettikleri 58 fotoğrafla festivalin aktif bir parçası oldular. Festivalin ana etkinlikleri 12 Aralık 2025'te başlayacak.

15. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa FOTOFEST), kent merkezinden çeperlere doğru yolculuğuna 20 Eylül'de Mustafakemalpaşa'nın Kumkadı Mahallesi'nde başladı. Festival öncesindeki ilk etkinlik, mahallede gerçekleştirilen ve üç hafta süren bir çocuk atölye çalışması oldu.

7-14 yaş aralığındaki toplam 34 çocuğun katıldığı bu atölye, Bursalı yetişkin fotoğrafçılar rehberliğinde gerçekleşti. Atölye çalışmalarının meyvesi olan, çocukların kendi ürettikleri 58 fotoğraftan oluşan sergi, 5 Ekim Pazar günü Muhtarlık Meydanı'nda mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla açıldı.

Çocukların fotoğraf atölyesi

Sergi açılışında, eserleriyle yer alan çocukların ve ailelerinin heyecanı ile mutluluğu görülmeye değerdi. Ayrıca, çocukların atölyede yaptıkları, fotoğraf makinesinin öncüsü sayılan Camera Obscura maketleri de sergiyi gezenlerden büyük ilgi gördü.

Fotofest 12 aralık'ta başlayacak

Bu sergi, çocukların festival sürecinde sadece izleyici olmakla kalmayıp, ürettikleri eserlerle festivalin aktif bir parçası olacaklarını gösterdi.

Bursa Fotofest'in ana etkinlikleri ise 12 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 tarihleri arasında "Kırılma Zamanı" temasıyla; sergiler, paneller, söyleşiler ve mahalle etkinlikleri şeklinde devam edecek. - BURSA

