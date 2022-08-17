15 bin 213 anne ve baba adayına uyuşturucuyla mücadele eğitimi Yerel Haberler Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 2022 yılının ilk 8 ayında 15 bin 213 anne ve anne adayına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 2022 yılının ilk 8 ayında 15 bin 213 anne ve anne adayına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde 2022 yılının ilk 8 aylık sürecinde bilgilendirme çalışması yapıldı. Polis ekipleri yapmış oldukları faaliyetler çerçevesinde toplam 15 bin 213 anne ve anne adayına eğitim verdi. Proje çerçevesinde kamu kurumları ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Adıyaman Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› 15 bin 213 anne ve baba adayına uyuşturucuyla mücadele eğitimi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.