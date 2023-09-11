141 bine yakın öğrenci ve 11 bine yakın öğretmen ders başı yaptı

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da yeni eğitim ve öğretim dönemi başlarken, yaklaşık 141 bin öğrenci için bugün ders zili çaldı.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da yeni eğitim ve öğretim dönemi başlarken, yaklaşık 141 bin öğrenci için bugün ders zili çaldı.

2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi sabah çalan ilk ders zili ile başladı. Kentte 141 bine yakın öğrenci okulların yolunu tutarken, 11 bine yakın öğretmende okullarına kavuştu. Yaklaşık 3 ay süren yaz tatilinin ardından öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim ve m öğretim dönemine başlamanın heyecanı yaşadı. - AFYONKARAHİSAR