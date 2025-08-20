14 Yaşındaki Çocuğun Ayakları Asit Çamuruna Basınca Yandı

Bursa'da ailesine destek olmak için tarlaya çalışmaya giden 14 yaşındaki çocuk, bir fabrikanın gelişigüzel halde bıraktığı asit çamuruna basınca, ayakları yandı. Yanından geçtiği fabrikanın ihmali sebebiyle ayakları yanan genç hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kestel ilçesi, Barakfakih Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesini maddi destek olmak isteyen 14 yaşındaki Turan Çiftçi, gündelik işe gitmeye karar verdi. Barakfakih Mahallesindeki armut bahçelerinde iş bulan genç, arkadaşlarıyla birlikte sabah saat 05.30'da evden ayrıldı. Armut toplamak için tarlaya biran önce ulaşmak isteyen Çiftçi, bir boya ve kumlama fabrikasının yanında bulunan arsadan geçerek bahçeye ulaşmaya çalıştığı sırada ayaklarında yanma hissetti. Yanında bulunan arkadaşlarından yardım isteyen Turan, arsa içinde açıkta duran bidonlardan su olduğunu düşündükleri bir sıvıyla yanmayı dindirmeye çalıştı. Ancak gençler, Turan'ın ayağındaki yanıkların daha ciddi olduğunu fark etti. Kestel Devlet Hastanesi'ne götürülen Turan Çiftçi, ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Doktorlar, gencin ayağına sağlıklı bir deri nakli gerçekleştirdi. Ailenin avukatı Turhan Turgut olayla ilgili hukuki süreci başlatacaklarını belirtti.

Hastanede tedavi altına alınan Turan Çiftçi, yaşadığı kabus dolu anları anlattı. Çiftçi, "Ne olduğunu şimdi anlıyorum. Su diye döktükleri bastığım yerler asitmiş. Ameliyat oldum. İnşallah tedavim olumlu sonuçlanır. Şu an ağrılarım var" şeklinde konuştu.

Ailenin avukatı Turhan Turgut, "Turan Çiftçi'nin arkadaşlarının yanıkları hafifletmek için çevredeki bidonlardan su olduğu sanılan bir sıvıyı kullanmışlar. Ancak daha sonra, bu varillerdeki sıvının asit olduğu bilgisine ulaşılmış. Olay yerine yakın bir boya fabrikasının sahibiyle görüşüldüğünde sıvının "mineral asit" olduğu ifade edilmiş. Yaralı gencin ailesi, olaydan birkaç saat sonra bölgeye gittiklerinde polisin de olay yerine geldiğini belirtmiş. Olayın yaşandığı arsadan asit dolu varillerin kaldırıldığı, arsanın temizlendiği ve düzenlenmiş olduğu görülmüş. Aile, numune alınması, kamera kayıtlarının incelenmesi gibi talepleri iletmiş. Ancak olay yerini gören kameraların söküldüğünü öğrenmişler. Olay günü fotoğraflarda açıkça görülen varillerin kaldırılması ve delil karartılması iddiaları üzerine Cumhuriyet Savcılığına ve Emniyet Müdürlüğüne başvurular yapıldı" dedi.

Avukat Turhan Turgut, durumun sadece bir tazminat meselesi değil, insani bir durum olduğunu vurguladı. Turgut, bu kadar ciddi ihmallerle insan hayatının ucuz olmaması gerektiğini belirtirken, çevreye zarar verilmesinin de ağır cezalar gerektiren bir suç olduğunu ifade ederek olayın takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi .

Kardeşinin başında bekleyen Maşallah Çiftçi, "Çok büyük üzüntü içerisindeyiz. Ne yapacağımızı bilemedik. Fabrikadan bir kişi bile arayıp geçmiş olsun demedi. Kardeşim 8 ay tedavi edilecek. Çok üzgünüz" diye konuştu. - BURSA