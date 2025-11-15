14 Yaşındaki Bedirhan Nas, Dünya Dart Şampiyonu Oldu

Elazığ'da yaşayan 14 yaşındaki Bedirhan Nas, hobi olarak başladığı dart sporunda kısa sürede milli takıma yükseldi. Nas, Slovakya'da düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası'nda eşliler kategorisinde dünya şampiyonu, genç erkekler ve takım kategorilerinde dünya ikincisi olarak Elazığ ve ülke adına önemli başarı elde etti.

Elazığ'da 14 yaşındaki Bedirhan Nas, hobi olarak başladığı dart sporunda kısa sürede büyük bir başarıya imza attı. TOKİ Fırat Ortaokulu'nda okurken yeteneğini fark eden beden eğitimi öğretmeni Ali Bıyıklı'nın yönlendirmesiyle dart sporuna adım atan Nas, yaklaşık 1 buçuk yıl içinde katıldığı 30'a yakın turnuvada 6 Türkiye şampiyonluğu, 5 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti. Şimdilerde Hıdır Sever Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Nas, Dart Milli Takım Antrenörü ve milli sporcu İsmail Demir ile çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün dart salonunda sürdürdü. Son olarak 26-31 Ekim tarihleri arasında Slovakya'da düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden genç sporcu, eşliler kategorisinde dünya şampiyonu, genç erkekler kategorisinde dünya ikincisi ve genç erkekler takım kategorisinde dünya ikincisi oldu.

"Dünya dart Şampiyonası'nda güzel başarılarla geri döndük"

Dünya şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Bedirhan Nas, "1,5 yıl önce darta başladım. Okuduğum ortaokulun beden öğretmeni Ali Bıyıklı hocam sayesinde İsmail Hoca ile tanışma fırsatım oldu. Onun verdiği antrenmanlarla ve bu güzel ortamda arkadaşlarımla en iyi şekilde antrenmanlarımızı yaptık. En güzel şekilde de başarılarımızı devam ettiriyoruz. 1,5 yıl içinde 30 tane turnuvaya katıldım. Hepsinde de dereceyle geri döndüm. Milli takım şansım oldu, milli takıma gitmeye hak kazandım. Hollanda'ya gitme başarısı gösterdim. Orada da ilk 8 oynama başarısını da gösterdim. Bayrağımızı en güzel şekilde temsil ettik. Ekim ayında Slovakya'da düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası'nda güzel başarılarla geri döndük. Dünya şampiyonu olarak geri döndük. 3 farklı dereceyle de geri döndük. Çok mutluyuz" dedi.

"Altıncı ayımda ilk gittiğim Türkiye şampiyonasında şampiyon oldum"

Dart sporuna başladıktan 6 ay gibi kısa bir sürede Türkiye şampiyonu olma başarısı gösteren sporculardan İbrahim Rüştü Küçük, " Dart sporuna Ali Bıyıklı hocam sayesinde başladım. Beden Eğitimi hocam Ali Bıyıklı beni, İsmail hocamın yanında gönderdi. Antrenmanlara başladık. Antrenmanları yaptıktan sonra başarılar zaten yavaş yavaş gelmeye başladı. Türkiye'de şu anda yıldızlar sıralamasında 4. sıradayım, gençler kategorisinde de 4. sıradayım. İnşallah son ana kadar şampiyonluklarla devam edeceğiz. Önceki sezon miniklerde oynuyordum. Miniklerde Türkiye sıralamasında birinci olarak bitirdim ve milli takım seçmelerine gittim. Milli takım seçmelerinde bir arkadaşımıza kaybettim. Ama milli formamızın bayrağının altında herkes yarışmak isterdi. Antrenmanlara başladıktan sonra altıncı ayımda ilk gittiğim Türkiye şampiyonasında şampiyon oldum" diye konuştu.

"Gururluyuz, mutluyuz ve çalışmalarımıza aksatmadan devam edeceğiz"

Dart Milli Takım Antrenörü, milli hakem ve milli sporcu İsmail Demir ise "Elazığ'da dart adına neler yapabiliriz diye kollarımızı sıvadığımızda ilk destek Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından geldi. Mikail Tel hocamızın vesilesiyle il müdürümüzle tanışma fırsatı elde ettik ve bir salon talep ettik. Salon talebimize sağ olsun normal karşılık vermek yerine Türkiye'de ve Avrupa'da ikinci bir örneği olmayan en modern dart salonu imkanını sundu. Biz de bu imkan karşısında karşılıksız kalamazdık dedik ve emek verdik. Emek verirken iki yılı geride bıraktık ve ardından başarılarımızı dünya şampiyonluğu gibi bir dereceyle sonuçlandırdık. Türkiye şampiyonlukları, Avrupa dereceleri derken dünya şampiyonasına Bedirhan Nas ve Mahmut Demir sporcularımızı gönderdik, Elazığ'ı ve ülkemizi, gururla temsil ettiler. Dönerken de eşliler kategorisinde dünya şampiyonu, bireyseller kategorisinde dünya ikincisi ve takımlar kategorisinde de aynı şekilde dünya ikinciliği yani sonuç olarak 3 tane dünya derecesiyle Elazığ'a ve ülkemize döndüler. Gururluyuz, mutluyuz ve çalışmalarımıza aksatmadan devam edeceğiz. Bu anlamda sporcularımızı tebrik ediyoruz, ailelerine teşekkür ediyoruz, beden eğitimi öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. Burada en güzel teşekküre hak eden isimlerden birisi dart sporuyla ve bizlerle sporcularımızı tanıştıran Ali Bıyıklı hocam oldu. Bu anlamda da kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ