1308 Osmaneli Belediyespor'da yetişen sporcu Türkiye şampiyonu oldu - Haberler

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1308 Osmaneli Belediyespor'da yetişen sporcu Türkiye şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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1308 Osmaneli Belediyespor'da yetişen sporcu Türkiye şampiyonu oldu

1308 Osmaneli Belediyespor atletizm takımında yetişen Abdulkerim Akdaş, Türkiye şampiyonu oldu.

1308 Osmaneli Belediyespor atletizm takımında yetişen Abdulkerim Akdaş, Türkiye şampiyonu oldu.

1308 Osmaneli Belediyespor atletizm takımımızda Fenerbahçe atletizm takımına transfer olan Abdulkerim Akdaş, Bursa'da yapılan U16 Türkiye Şampiyonasında cirit atma branşı Türkiye 1'incisi gülle atma branşında Türkiye 3'üncüsü oldu. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, sporcuyu kutlayarak, "Değerli sporcumuza, ailesine, kendisini yetiştiren hocamız Sercan Ocak ve sporcumuzu transfer ederek gelişimine destek olan Fenerbahçe Spor Kulübü atletizm şubesine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fenerbahçe Osmaneli Atletizm Türkiye Yerel Haberler

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