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13 Yıl Sonra Yıkık Evine Döndü: Semar Ode'nin Duygusal Hikayesi

13 Yıl Sonra Yıkık Evine Döndü: Semar Ode'nin Duygusal Hikayesi
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Suriye'deki Yermük Kampı'na 13 yıl aradan sonra dönen Semar Ode, bombalarla yıkılan evini ve yaşadığı duygusal anları anlattı. Esad rejiminin zulmüyle karşılaşan Ode, evine dönmenin sevinci ve kaybının acısı içinde.

Suriye'de rejimin bombaladığı Yermük Kampı'na 13 yıl sonra dönen Semar Ode, "Evimizi kuruş kuruş biriktirerek zorla yapmıştık. Zalim Esad, bombalarla evimizi yıktı" dedi.

Suriye'de 2011 yılında çıkan iç savaş sonrası halkına zulmeden Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte evlerinden uzak kalan Suriyeliler memleketlerine dönmeye başladı. Yaklaşık 13 yıl sonra yaşadığı Yermük Kampı'na dönen Semar Ode, evinden geriye enkaz yığınının kaldığını gördü. Eşi, çocukları ve torunu ile birlikte evine bulan Ode, duygu dolu anlar yaşadı.

"Evimizi kuruş kuruş biriktirerek zorla yapmıştık, zalim Esad, bombalarla evimizi yıktı"

Uzun yıllar ailesi ile birlikte Yermük Kampı'nda yaşayan Semar Ode, "13 yıl sonra tekrar mahallemize geldik. Evimizin yıkılmış olduğunu gördük. Evimizi kuruş kuruş biriktirerek zorla yapmıştık. Zalim Esad, bombalarla evimizi yıktı. Hislerim tarif edilemez, üzgünüz. Çocuklarımın, ailemin hatıraları bu evdeydi. Evimiz varken kiralarda süründük. Allah büyük. İnşallah tekrar evimizi inşa edeceğiz. Paralarımızın hepsi kiraya gitti ama inşallah maddi durumumuz düzelince tekrar inşa edeceğiz. Rabbim bize güç kuvvet verir" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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