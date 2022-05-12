13 yaşında tanıştığı dokuma tezgahını 39 yıldır bırakmıyor

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - KOCAELİ (İHA) – Yıllardır Hereke halısının yaşatılmasına katkı sunan Seher Kuzucu, gelişen teknolojiye inat dokuma tezgahını bırakmıyor. Kuzucu'nun sabır ve binbir zahmetle dokuduğu halılar, yurt içi ve dışında satışa sunuluyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Seher Kuzucu, dünyada ün kazanmış tarihi Hereke halısının yaşatılmasına katkı sağlıyor. Halı dokuma işiyle henüz 13 yaşındayken tanışan Kuzucu, 39 yıldır dokuma tezgahını bırakmıyor. Dokumacılığın son temsilcilerinden Kuzucu, gelişen teknolojiye inat el emeği halılar dokumaya devam ediyor. Hereke'de bulunan bir firmada çalışan Kuzucu'nun el emeği ile dokuduğu birbirinden güzel ipek halılar, yurt içi ve dışında satışa sunuluyor.

El emeği halı dokumayı 13 yaşında öğrendiğini söyleyen Kuzucu, "39 senedir ipek halı dokuyucusuyum. Neslimizin son dokuyucuları biziz. İpek halı dokumacılığını annemin arkadaşından öğrendim. Evde kendisi dokuyordu ve bende çok merak ediyordum. Onun yanına giderek öğrendim. Halı dokumacılığı benim için meslek oldu. Halı dokumacılığına 13 yaşında başladım. O yaştan beri halı dokuyorum" dedi.

Yırtılan, zarar gören halıları tamir de ettiğini söyleyen Kuzucu, mesleğini özveriyle sürdürdüğünü ifade etti. Kuzucu, "Ailemde benden başka halı dokuyan yok. Ablam da halı dokuyordu fakat o bu işi 2 yıl yaptı. Anneme halı dokumayı ben öğretmiştim. Evde ben halı dokurken annem de bana yardımcı oluyordu" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel