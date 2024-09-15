13 Yaşında Oto Tamircisi: Nehir Usta

Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 yıl önce oto tamircisi babasının yanına meslek öğrenmek için başlayan 13 yaşındaki Nehir Habiboğlu, mesleğinde olan yeteneğiyle yılların ustalarına taş çıkarıyor. Araçların; şanzımanlarını, motorlarını ve daha birçok bölümü söküp tamir edebilen Nehir usta, yaşıtlarınaysa "Diğer çocuklar oyunlar oynasın, ben işimdeyim ve işimi seviyorum" diyerek seslendi.

Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Nehir Habiboğlu, 5 yıldır oto tamircisi olan babası Güven Habiboğlu'nun yanında meslek öğreniyor. Babasın ait olan oto bakım servisinde bıkmadan usanmadan mesai yapan Nehir usta, babasından öğrendiği mesleğinde kendini geliştirdi. İş yerine gelenlerin gözleriyle aradığı Nehir usta, tek başına araçların bakımını yapıp, şanzıman ve motor arızalarını giderebiliyor. Sabahtan öğlene kadar okula giden Habiboğlu, okul sonrasındaki çoğu zamanını babasının yanında çalışarak geçiriyor. Büyünce mekanik mühendisi olmak isteyen Nehir Habiboğlu, müşteriler tarafından da 'Nehir usta' olarak biliniyor. İlk kez görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği oto tamirhanesinin prenses Nehir ustası, mesleğinde olan yeteneğiyle yılların ustalarına taş çıkarıyor.

"Hedefim mekanik mühendisi olup babamdan ayrı dükkan açmak istiyorum"

Mekanik mühendisi olup babasından ayrı işyeri açmak istediğini dile getiren Nehir Habiboğlu, "Küçüklüğümden beri burada çalışıyorum. Bakım yapabiliyorum, şanzıman beynini sökebiliyorum. Babamın yardımıyla hidrolik beyni ve motoru sökebiliyorum. Günüm burada çok iyi geçiyor. İşimi severek yaptığım için zor değil. Küçüklüğümden beri babam beni hep dükkana getirir. O zamanlar hep yardım ediyordum. Araçları arıza tespit cihazına bağlayabiliyorum. Hidrolik beyni, şanzıman, bakım onarım, balata işlerini yapıyorum. Hedefim mekanik mühendisi olup babamdan ayrı dükkan açmak istiyorum. Burayı seviyorum. Diğer çocuklar oyunlar oynasın, ben işimdeyim ve işimi seviyorum. Müşteriler bana 'nasılsın usta, neler yapıyorsun usta' diyorlar. Ben de onların araçlarındaki sorunlarını çözüyorum. Müşteriler beni ilk gördüklerinde şaşırıyorlardı, şimdi ise bana alıştılar ve babamı bırakıp benim yanıma geliyorlar" dedi.

"Müşteriler her geldiğinde 'Nehir usta nerede' diye soruyorlar"

5 yıldır kızı Nehir Habiboğlu'nun yanında meslek öğrendiğini ifade eden baba Güven Habiboğlu, "Kızım 5 yıldır benim yanımda çalışıyor. Ben çocuklarımı küçüklüğünden beri yanıma almayı severim. Kızımda bir bağımlılık oldu. Kızım işi severek yapmaya başladı. Okula sabahtan öğlene kadar gidiyor sonra da yanıma geliyor. Kızımın işinden çok memnunum. Balata değişimleri ve yağ bakımlarını yapıyor. Müşterilerim onu görmek için geliyorlar ve müşteri potansiyeli var. Müşteriler her geldiğinde Nehir usta nerede diye soruyorlar. Okulda hocaları Nehir usta diye çağırıyorlar. Benim ve annesinin desteğiyle makine mühendisi olup resmi bir şekilde iş yerini kurmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Arabalarımız Nehir ustaya emanet"

Nehir ustayı yaklaşık 5 yıldır tanıdığını söyleyen Müslim Günal ise, "Nehir ustayı yaklaşık 5 yıldır tanıyorum. Her geldiğimde usta olduğunu kendisi gösteriyor. Şu an çok iyi bir usta haline geldi. Benim aracımın sensörü arızalanmıştı. Nehir usta o arızayı yapmış. Nehir ustanın yanına 5 yıldır geliyoruz. Arabalarımız Nehir ustaya emanet" ifadelerini kullandı. - HATAY