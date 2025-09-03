13. Uluslararası Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması Başlıyor

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti sunan Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), geleneksel hale getirdiği Uluslararası Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması'nın bu yıl 13'üncüsünü düzenliyor.

Bu yıl 13.sü düzenlenen Uluslararası Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması'nın teması, ışığın ve gecenin büyüleyici birlikteliğini vurgulayan "Gece ve Işık" olarak belirlendi. Katılımcılar, çektikleri en özel anları ile 1 Eylül - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yarışmaya katılabilecek.

Profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmada, ışığın ve gecenin etkileyici birlikteliğini en iyi şekilde yansıtan eserler ödüllendirilecek. Dünyanın her yerinden katılım sağlayabilecek olan yarışmacıların en fazla 5 fotoğrafla katılabileceği yarışmanın sonuçları ise 10 Ekim tarihinde açıklanacak. Yarışmada birinci seçilen eser sahibine 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL, ayrıca mansiyon ödülüne layık görülecek katılımcıya ise 10 bin TL verilecek.

Şehrin ışıkları Türkiye'yi gezecek

UEDAŞ'ın 2013 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, yalnızca kadraj, renk doygunluğu, keskinlik ve kontrast gibi temel düzenlemeler kabul edilecek; bunun dışında herhangi bir manipülasyona izin verilmeyecek.

Başvuru için https://www.uedas.com.tr/sehrinisiklari/ adresini ziyaret edebilirsiniz. - BURSA