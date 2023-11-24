13. Antalya Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Antalya Büyükşehir Belediye'sinin bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Antalya Kitap Fuarı, törenle kapılarını açtı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Kitap Fuarı'nın belediye eliyle gerçekleştirilmiş en büyük kitap fuarı olduğunu belirterek, "Kültürün ve sanatın gücüne inanıyoruz. Aydınlığa doğru yürüyen toplumların meşalesinin kitaplar olduğunun bilincindeyiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 24 Kasım-3 Aralık günleri arasında düzenlenecek 13. Antalya Kitap Fuarı törenle kapılarını açtı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine, CHP Gurup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, siyasi parti il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri, yazarlar, STK başkanları, muhtarlar, yayın evleri temsilcileri, çok sayıda kitapsever ve Antalyalılar katıldı.

BAŞARIR: "BAŞKANLA 14. KİTAP FUARINDA BULUŞACAĞIZ"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreninde konuşan, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, konuşmasına Antalya'yı çok kıymetli yazarlar ve kitaplarıyla buluşturduğu için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ederek başladı.

Başarır, "Fuarın bu yıl 13.'sünü yapıyoruz. Başkanla seneye 14'ncüsünde de burada olacağız" dedi. Kendi çocukluğundan örnekler vererek kitap okumanın önemini anlatan Başarır, "Kağıt pahalı, yatırım yapmak çok zor. Bir kitap 250 lira ama mutlaka ki bir kitap alacağız ve çocuklarımıza hediye edeceğiz, etmeliyiz. Bunu yapmalıyız çünkü dönem yazılmasın, çizilmesin, okunmasın, düşünülmesin, sorgulanmasın dönemi. Bu yüzden inatla kitap alıp okuyacağız, okutacağız. Bize bu güzel 10 günü armağan eden Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel günler gelecek. Daha aydınlık bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

BAŞKAN BÖCEK: "KÜLTÜR VE SANATIN GÜCÜNE İNANIYORUZ"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Cumhuriyetin ikinci yüz yılını ve 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak başladığı konuşmasında kitap okumanın önemine değindi. Göreve geldiğinde Antalya'yı kültür ve sanat kenti yapacağı sözünü verdiğini hatırlatan Başkan Böcek, "Planlı, kurallı, kimlikli kent vizyonumuzla, tüm dünyayı sarsan pandemi, ekonomik kriz, Cumhuriyet tarihimizin en büyük Manavgat yangını, Kumluca Finike sel afetleri, Türkiye'nin en büyük deprem felaketi gibi olumsuzlukları bahane etmeden tüm sıkıntıları dayanışmayla birlikte aştık. Altyapı, üstyapı, sosyal yardımlar, yerelden kalkınma, çevre gibi alanlarda projelerimizi teker teker hayata geçirirken, halkımızı kültürel etkinliklerden, sanatsal faaliyetlerden de asla mahrum bırakmadık. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde fark yaratan birçok etkinliğimiz ile kültür-sanat coşkusunu en üst seviyelere çıkardık. Çünkü biz kültürün ve sanatın gücüne inanıyoruz. Aydınlığa doğru yürüyen toplumların meşalesinin kitaplar olduğunun bilincindeyiz" dedi.

"TÜRKİYE REKORUNU KIRDIK"

Başkan Böcek, 2010 yılında Konyaaltı Belediye Başkanlığı dönemimde, Antalya'daki korsan kitap satışlarının fazlalığı ve okurların kitaba ilgilerinin ne kadar yüksek olduğunu gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biz de Antalyalı kitapseverleri yazarlarla buluşturmak amacıyla Konyaaltı Kent Meydanımızda 1. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarını "Okumak lazım" mottosuyla başlatmıştık. 1 çadır, 2 çadır, 5 çadır derken çadırlara sığmayan fuarımızı Cam Piramit'e taşıdık. Bu süreçte boş durmadık. 2017 yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hem Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezimizi Antalya'mıza kazandırdık hem de fuar açılışımızı gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde ise Türkiye'de hiç bir kitap fuarı yapılmaz iken; dünya durdu, herkes durdu biz durmadık. Manavgat orman yangını sonrasında "Gelecek bilgiyle yeşerecek" dedik. 589.786 Antalyalı kitapseverin ziyareti ile kitap fuarımızı tamamladık. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz kitap fuarımızda "Hayata Okuyarak Devam" dedik ve 1 milyon 9 bin ziyaretçi ile Türkiye rekorunu kırdık."

"SÖZ VERİYORUM"

13'üncü Antalya Kitap Fuarı'nı "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını birlikte yazıyoruz" mottosuyla gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Böcek, şöyle devam etti:

"Aradan geçen 13 yıl içerisinde, fuarımız büyüyerek ülkemizin ve kentimizin en önemli kültürel etkinlikleri içerisinde ilk sıralarda yerini aldı. Belediye eliyle gerçekleştirilmiş en büyük kitap fuarı konumuna ulaştırdık. Cumhuriyetin 100. Yılında, O'nun ilkelerine kulak vererek öğretmenlerimizin yetiştirdiği en büyük güvencemiz öğrencilerimize de verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Biz gençlerle güçlüyüz dedik ve bu kenti beraber yönetmek için Gençlik Meclisi'ni kurduk. 5 yeni öğrenci yurdumuzu hizmete açtık. Derslerinden başka şeyler düşünmemeleri gereken binlerce öğrencimizin her birine 8 bin TL eğitim yardımı veriyoruz. Üniversiteye hazırlık kursları açtık. Üniversite öğrencilerimize 5 tona kadar ücretsiz su desteği sağladık. "Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir" diyen Ata'mızı dinledik; gençlerimiz için Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezimizi hizmete açtık. Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek için durmadan, yorulmadan aynı azim ve kararlılıkla çalışacağımıza söz veriyorum."

"İKİ KİTABIMLA BEN DE FUARDAYIM"

10 gün boyunca sürecek olan 13. Antalya Kitap Fuarı'nda 263 yazar ile 204 ulusal ve uluslararası yayınevini ağırlayacaklarını anlatan Başkan Muhittin Böcek, " Okurlarımızı yazarlarımızın imza günlerinde ve söyleşileriyle buluşturacağız. Ben de Cumhuriyetin fırsat eşitliği sayesinde, bir Yörük çocuğu, Torosların evladı olarak belediye başkanı olma sürecine kadar yaşadıklarımı kaleme aldığım, gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışladığım 'Ben Bu Şehre Aşığım' ve '2. Yaşam Siyaset ve İhanet' isimli kitaplarımla okurlarımızla buluşacağım. Bu vesileyle, Fuarımızın açılışında bizi yalnız bırakmayan Grup Başkan Vekilimiz Sayın Ali Mahir Başarır'a, Onur Konuğumuz Ahmet Ümit'e, tüm yazarlarımıza ve yayınevlerimize, sevgili öğretmenlerimize, öğrencilerimize, kitapseverlere ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Kitaplarla kalın, sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın" dedi.

AHMET ÜMİT: "RUHU BESLEMEK İÇİN KİTAP OKUMALIYIZ"

Fuarın Onur Konuğu Ahmet Ümit ise "Antalya benim ikinci doğduğum kent gibi" diyerek fuarda ve Antalya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisine zaman zaman "Türkiye'de neden az kitap okunuyor? Çocuklarımıza nasıl olur da kitap okumayı sevdirebiliriz?" diye sorular yöneltildiğini anlatan Ümit, bunun aslında çok basit olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarımız doğduğu zaman ne yapıyoruz. Bedenen beslenmesi için et, süt yumurta, sebze yesin diyoruz. Çocuğumuzun bedenen beslenmesi, gelişmesi için her şeyi yapıyoruz ama başka bir şey yapmamız gerek. İnsan sadece bedenden oluşmaz. İnsanın bir ruhu vardır ve bu ruhu beslememiz için de kitap okumak gerekir. Dolayısıyla kitap, masal, hikaye, roman tüketilmesi zorunlu bir ihtiyaç maddesidir. Kitap, edebiyat, sanat bir lüks değildir. Olur mu olmaz mı tartışması olmaz. Olmazsa olmazdır."

"ONUR KONUĞU OLMAKTAN GURUR DUYDUM"

Belediyelerin kitap fuarı yapmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Ümit, "Belediyeler sadece yol yapmaz, şehre su getirmez aynı zamanda çok daha önemli bir şekilde halkın, çocuklarımızın kültürel olarak gelişmesi için, insan olması, çağdaş olması için, demokrat olması için, ülkesine sahip çıkması için, laik olması için kitaba ihtiyaç var. En ön önemli şey bu çünkü kültürü kazanamazsanız, geliştiremezseniz hiçbir şeyi geliştiremezsiniz. O yüzden bu fuara çağrılmaktan dolayı çok mutluyum. Onur ve gurur duydum. Ne olur sevgiyle kalın. Barışla kalın. Mutlaka ve mutlaka kitapla kalın" diye konuştu.

KİTAPLARINI İMZALADILAR

Açılış konuşmalarının ardından, protokol üyeleri hep birlikte 13. Antalya Kitap Fuarı'nın açılış kurdelesini kesti. CHP Gurup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Onur Konuğu Yazar Ahmet Ümit hep birlikte fuar stantlarını gezdi. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, 'Mafya-Siyaset-Ticaret' adlı kendi yazdığı kitabı imzalayarak, Başkan Böcek'e hediye etti. Başkan Muhittin Böcek de '2. Yaşam Siyaset ve İhanet' isimli kitaplarını imzalayarak, Başarır'a hediye etti. Başarır ve Başkan Böcek, ayrıca okurları için de kitaplarını imzaladı. Onur konuğu Yazar Ahmet Ümit de kitabını okurları için imzaladı.