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124 yıllık tarihi cami, dayanıklılığıyla depremlere meydan okuyor

Yerel Haberler

124 yıllık tarihi cami, dayanıklılığıyla depremlere meydan okuyor Hatay'da bulunan ve 124 yıllık tarihi Yenişehir Camii adeta depremlere meydan okuyor.

124 yıllık tarihi cami, dayanıklılığıyla depremlere meydan okuyor

HATAY - Hatay'da bulunan ve 124 yıllık tarihi Yenişehir Camii adeta depremlere meydan okuyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve 1317 yılında yapımı tamamlanan tarihi Yenişehir Camii, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere karşı adeta meydana okuyor. Tarihi Yenişehir Camii, depremler sonrasında sadece minaresinde çatlak olduğu görüldü.

Yenişehir Cami İmamı Abdulgani Akay, "Camimiz bir kaç defa deprem ve 2 defa yandı. Halen ayakta duruyor. Deprem sonrası minarede çatlaklıklar mevcut" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yenişehir Deprem Hatay Cami Genel Yerel Haberler

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