12 yaşındaki Uğur'un tasarladığı bisiklet görenleri şaşırtıyor

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 12 yaşındaki Uğur Hızır'ın hurda malzemelerden yaptığı otomobil lastikli bisiklet görenleri şaşırtıyor.

Tosya ilçesindeki Metal Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kaportacı dükkanında boş vakitlerinde çıraklık yapan 12 yaşındaki Uğur Hızır, topladığı hurda malzemelerle ilginç bir bisiklet tasarımına imza attı. Kağıt üstünde tasarım yapan Uğur, topladığı hurda malzemelerle bisikletin arka kısmında bulunan tekerleğin yerine otomobil tekerleği taktı. Ustasının da yardımı ile yaptığı bisikletle sokaklarda gezen Uğur Hızır'ı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Yaptığı bisikleti kendisinin de çok beğendiğini söyleyen Uğur, vatandaşlardan da büyük ilgi gördüğünü söyledi.

"Adı Formula bisiklet"

Kaporta ustası Hüseyin Kılavuz ise küçük Uğur'un tasarladığı bisikletin sanayi sitesindeki ustaları şaşırttığını ifade ederek, "Çırağım Uğur Hızır boş kaldığı zamanlarda dükkana gelerek bize yardım etmekte. Bazı zamanları işimiz olmadığı günlerde Uğur çırağım evden getirdiği bisikletine bir şeyler yapmak istediğini söyledi. Ben de kendisine destek vererek istediğini yapabileceğini söyledim. İlk günlerde baktım bisikletin arka tekerini söktü. Herhalde patladı, tamir edecek diye düşündüm. Sonra lastikçiden otomobil tekerleği ile dükkana geldi. Kağıda bir şeyler çizerek bisikleti yeniden tasarlamaya başladı. Önce güldüm, sonra bir gün dükkana geldiğimde baktım getirmiş olduğu otomobil tekerleğini bisikletin arkasına monte ettiğini gördüm. Uğur işi bitirdikten sonra sanayi içinde bisiklete binmeye başladı. Görenlerin dikkatini çeken bisiklet için esnaf arkadaşlar dükkana gelmeye başladı. Bana, 'Bu bisikletin bir adı var mı?' diye sordular. Ben de çırağıma sordum. O da, 'Adı Formula bisiklet olsun usta' dedi. Çırağım ile gurur duyuyorum" dedi. - KASTAMONU