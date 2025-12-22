Anamur'da 12 Yaşındaki Öğrenci Okul Müdürünü Tüfekle Ağır Yaraladı

(MERSİN) - Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki öğrenci M.K, okul müdürü Ender Kara'yı pompalı tüfekle ağır şekilde yaraladı.

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisi M.K. (12), Çarıklar Mahallesi'nde bulunan Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesindeki bankta öğretmenlerle istirahat eden okul müdürü Ender Kara'ya (39) pompalı tüfekle ateş etti. Kara, bacak ve karın bölgesinden aldığı yaralarla kanlar içinde yere yığıldı.

M.K. adlı öğrenci, saldırı sonrası okula sevk edilen jandarma ve polis tarafından okul içerisinde yakalandı.

Okul Müdürü Kara, ağır yaralı olarak Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Mersin'e sevk edildi.