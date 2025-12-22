Haberler

Anamur'da 12 Yaşındaki Öğrenci Okul Müdürünü Tüfekle Ağır Yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki M.K., okul müdürü Ender Kara'yı pompalı tüfekle ağır şekilde yaraladı. Müdür Kara, hastaneye kaldırıldı.

(MERSİN) - Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki öğrenci M.K, okul müdürü Ender Kara'yı pompalı tüfekle ağır şekilde yaraladı.

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisi M.K. (12), Çarıklar Mahallesi'nde bulunan Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesindeki bankta öğretmenlerle istirahat eden okul müdürü Ender Kara'ya (39) pompalı tüfekle ateş etti. Kara, bacak ve karın bölgesinden aldığı yaralarla kanlar içinde yere yığıldı.

M.K. adlı öğrenci, saldırı sonrası okula sevk edilen jandarma ve polis tarafından okul içerisinde yakalandı.

Okul Müdürü Kara, ağır yaralı olarak Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Mersin'e sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
Karaman'da iş kazasında 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Eşarbını makineye kaptıran genç kız feci şekilde can verdi
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

Özel'in bizzat rozet taktığı vekilden DEM'lilere inanılmaz sözler
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
title