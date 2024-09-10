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12 yaşındaki Nisanur'a kadın jandarmalardan sürpriz ziyaret

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Osmaniye'de büyüyünce kadın jandarma olmak isteyen 12 yaşındaki Nisanur Yılmaz'a, kadın jandarmalar evinde sürpriz ziyarette bulundu.

Osmaniye'de, büyüyünce kadın jandarma olmak isteyen 12 yaşındaki Nisanur Yılmaz'a, kadın jandarmalar evinde sürpriz ziyarette bulundu.

Osmaniye'nin Çağsak köyünde yaşayan Halime Çam, 112'yi arayarak 12 yaşında olan torunu Nisanur Yılmaz'ın "Ben büyüyünce kadın Jandarma olacağım, kadın Jandarma ile tanışmak ve karşılaşmak istiyorum" dediğini söylemesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri tarafından Nisanur Yılmaz'a sürpriz yapılarak evinde ziyaret etti.

Jandarma şapkası hediye edilen Yılmaz ayrıca İl Jandarma Komutanlığına davet edilerek jandarmanın çalışma ortamı ve iş akışı anlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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