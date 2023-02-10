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116 saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş

Yerel Haberler

116 saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Kahramanmaraş'ta 116'ncı saatte enkazın altından sağ kurtarılan vatandaş bölgede bir kez daha umut ışığı yaktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Kahramanmaraş'ta 116'ncı saatte enkazın altından sağ kurtarılan vatandaş bölgede bir kez daha umut ışığı yaktı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgedeki arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Türkiye'yi yasa boğan ve 10 şehrin etkilediği depremin 5'inci günü 116'ncı saatinde Kahramanmaraş'tan sevindirici bir haber geldi. Felaketin hemen ardından bölgeye hareket eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri birçok kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardı. Ekipler bu kez ise inanılmaz kurtarışı 116'ncı saatte Kahramanmaraş'ta Trabzon Bulvarı üzerinde gerçekleştirdi. Uzun uğraşlar neticesinde isminin Adnan Yaşar olduğu öğrenilen vatandaş enkazın altından sağ kurtarıldı. 116'ncı saatte umutları yeşerten bir kurtarma daha yaşanırken, bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Türkiye İtfaiye Yerel Haberler

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