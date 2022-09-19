114 gün komada kalan gazi Açıklaması

Güneydoğu Bölgesi'nde PKK silahlı terör örgütü ile girdikleri çatışmada gazi olan Fırat Zorba, "Ayağa kalksam yeniden giderim. Şu an içim şehitlikle yanıyor ama ne fayda.

Güneydoğu Bölgesi'nde PKK silahlı terör örgütü ile girdikleri çatışmada gazi olan Fırat Zorba, "Ayağa kalksam yeniden giderim. Şu an içim şehitlikle yanıyor ama ne fayda. Herkese nasip olmuyor" dedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı. İlçe protokolü, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşların katıldığı törende konuşan Gazi Fırat Zorba ise sözleri ile duygulandırdı. 2009 yılında Güneydoğu Bölgesi'nde PKK silahlı terör örgütü ile girdikleri çatışmada ağır yaralanan ve 114 gün sonra gözlerini açan Zorba, şehit olmayı çok istediğini söyledi.

"İçim şehitlikle yanıyor"

Törende İHA muhabirine konuşan Zorba, 4 yıl süren tedavinin ardından ayağa kalkabildiğini söyleyerek, "2009 yılında Güneydoğu'da PKK terör örgütüne karşı operasyona çıktık. Arama ve tarama sırasında PKK terör örgütü mensupları tarafından vuruldum. O anı hiç hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Görev arkadaşlarımın sonradan anlattığına göre başımdan vurulmuşum. Beni o halde ilk gördüklerinde şehit olduğumu düşünmüşler. Fakat yapılan ilk müdahale sonrası gözümü hastanede açtım. Yapılan ameliyat sonrası başımdan vurulduğum için beynimin bir kısmı alınmış. Tam 114 gün yoğun bakımda komada kalmışım. Dört yıl süren uzun tedavi sonrası tekrardan sizlerle ve gazi arkadaşlarımla beraberim. Devletimiz beni ve arkadaşlarımı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Şehit olmak nasip olmadı ama gazi olduk. Ama ne mutlu bana. Buna da şükür. Ayağa kalksam yeniden giderim. Şu an içim şehitlikle yanıyor ama ne fayda. Herkese nasip olmuyor" dedi. - KASTAMONU