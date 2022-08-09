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112 personelinden insanlık dersi

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112 personelinden insanlık dersi

Kayseri'de 112 çalışanı, işe gittiği sırada yere yığılarak fenalık geçiren komşusunu yaptığı müdahale ile kendine getirdi.

Kayseri'de 112 çalışanı, işe gittiği sırada yere yığılarak fenalık geçiren komşusunu yaptığı müdahale ile kendine getirdi. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde gerçekleşen olayda, Ayhan Erdoğan binanın bahçesinde fenalık geçirerek yere düştü. Bu sırada işe gitmek için aracına binen Kocasinan 7 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda çalışan Paramedik Halil Demirel, komşusunu gördü. Aracından inerek komşusunun imdadına yetişen Demirel, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra komşusunu kendine getirdi. Bir süre komşusuyla konuşan Demirel, yaşlı şahsı kamelyaya götürdü.

Demirel'in komşusuna müdahale ettiği anlar güvenlik kameralarına yansırken, yaptığı hareket komşularının takdirini topladı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Talas Umut Yerel Haberler

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