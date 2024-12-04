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112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda Şehir Turu Düzenlendi

112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda Şehir Turu Düzenlendi
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında ambulans, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin katılımıyla şehir turu gerçekleştirildi. Etkinlik, acil sağlık hizmetlerinin önemi konusunda farkındalık yaratmayı amaçladı.

1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Menteşe ilçesinde ambulans, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin katılımıyla şehir turu düzenlendi.

Şehir turu, Menteşe Cumhuriyet Meydanı'ndan start aldı. Ekip araçlarının siren eşliğinde katıldığı etkinlikte, sağlık ve acil hizmetlerin önemine dikkat çekildi.

Ambulanslar, itfaiye araçları, jandarma ve polis ekip araçları ile AFAD'a ait araçların yer aldığı konvoy, Menteşe'nin sokaklarında tur atarak vatandaşlara 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin hayati önemi konusunda farkındalık mesajı verdi.

1-7 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında çeşitli farkındalık etkinliklerinin devam edeceği belirtilirken, yetkililer acil durumlarda 112'yi doğru kullanmanın önemine bir kez daha dikkat çekti.

Şehir turu, Menteşe'nin sokaklarını dolaştıktan sonra sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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