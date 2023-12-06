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112 acil ilk 10 dakikada vakaya ulaşıyor

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Bursa İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Erkan Tahir, 112 ambulansların vakaya en kısa sürede ulaşabilmesi için hasta adres bilgilerinin doğru ve eksiksiz verilmesi gerektiğini belirtti.

112 acil ilk 10 dakikada vakaya ulaşıyor

BURSA - 112'ye gelen çağrılara şehir içinde yüzde 95 oranında ilk 10 dakika içerisinde ulaşıldığını belirten Bursa İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Erkan Tahir, 112 ambulansların vakaya en kısa sürede ulaşabilmesi için hasta adres bilgilerinin doğru ve eksiksiz verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Erkan Tahir, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası çerçevesinde Cumhuriyetin çeşitli dönemlerinde hizmet veren ambulansların yer aldığı İnegöl Devlet Hastanesi Ambulans Müzesi'nde açıklamalarda bulundu. Acil Sağlık Hizmetlerinin ülke genelinde tüm kırsal bölgeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldığı ve istasyon sayısının 3 bin 402'ye çıkarıldığı bilgisini veren Dr. Tahir, "Türkiye'de 2023 yılı Ekim ayı sonu itibari ile 5 milyon 512 bin 913 hasta, 112 ambulansıyla nakledildi. 112'ye gelen acil çağrılara yüzde 95 oranında kentlerde ilk 10 dakikada kırsal alanda ilk 30 dakikada vakaya ulaşılmaktadır" dedi.

Sağlık Bakanlığı'na ait kara ambulans sayısının 5 bin 738'e çıkarıldığını vurgulayan Dr. Tahir, "Her türlü coğrafi şartta hastalara müdahale edebilme amacıyla; 232 palet takılabilen ambulans, 21 adet önünde kar bıçağı bulunan kombi paletli ambulans, 62 adet 4 yaralı taşıyan ambulans, 92 adet yoğun bakım, obez ambulans ve 49 adet yenidoğan ambulans hizmet vermektedir. Ayrıca Bakanlığımıza ait 6 adet deniz ambulans, 13 helikopter ambulans ile Ankara ve İstanbul'da konuşlanan 2 uçak ambulans ile hasta nakilleri gerçekleştirilmektedir" şeklinde konuştu.

Fermuar sistemi benimsenmeli

Acil sağlık hizmetlerinin kaliteli hizmet verebilmesi için her vatandaşın üzerine düşen görevler olduğuna dikkat çeken Dr. Tahir, "Acil çağrı hatlarına gereksiz arama yapılmaması, ambulansın kısa sürede ulaşması için hasta adres bilgilerinin doğru verilmesi ve trafikte ambulansa yol verilmesi bizlerin görevidir. Ayrıca trafikte sağ şeritteki araçların sağa, sol şeritteki araçların sola kayarak ortada ambulansın geçişine yer açmalarını sağlayan fermuar sisteminin trafikte seyreden tüm vatandaşlarımız tarafından benimsenmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Bir gün herkesin 112 acil ambulans hizmetine ihtiyacı olabileceğini ifade eden Dr. Tahir, vatandaşları bu konuda duyarlı davranmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İnegöl Bursa Trafik Yerel Sağlık Güncel Haberler

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