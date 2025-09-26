Haberler

112 Acil Çağrı Merkezleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

112 Acil Çağrı Merkezleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezinin kuruluşu ve personel durumu gibi önemli konular ele alındı. Vali Eldivan, personelin fedakarca görev yaptığını belirterek teşekkür etti.

112 Acil Çağrı Merkezleri Koordinasyon Toplantısı Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; 112 Acil Çağrı Merkezimizin kuruluşu, görevleri, 01.01.2025 - 01.09.2025 tarihleri arasındaki istatistiki veriler ile kadro ve personel durumuna ilişkin konular ele alındı. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu tarafından alınan kararların uygulanmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Eldivan, vatandaşların güvenliği ve sağlığı için gece gündüz fedakarca görev yapan personele kolaylıklar dileyerek tüm ekiplere teşekkür etti. - BAYBURT

