112 Acil Çağrı Merkezleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

112 Acil Çağrı Merkezleri Koordinasyon Toplantısı Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; 112 Acil Çağrı Merkezimizin kuruluşu, görevleri, 01.01.2025 - 01.09.2025 tarihleri arasındaki istatistiki veriler ile kadro ve personel durumuna ilişkin konular ele alındı. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu tarafından alınan kararların uygulanmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Eldivan, vatandaşların güvenliği ve sağlığı için gece gündüz fedakarca görev yapan personele kolaylıklar dileyerek tüm ekiplere teşekkür etti. - BAYBURT