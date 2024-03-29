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112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Acil durumlarda 112 eğitimlerine devam ediyor

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112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Acil durumlarda 112 eğitimlerine devam ediyor.

Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması için tanıtım faaliyetlerine devam eden Çağrı Merkezi Müdürlüğü son eğitimini Atatürk Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Tüm öğrencileri 3 ayrı eğitim ile bilgilendirmelerde bulunan müdürlük öğrencilere acil durum kılavuzu da dağıttı. Hangi durumlarda 112 Acil Çağrı merkezinin aranması gerektiği ile ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulunurken, çalışma sistemi ile ilgili de bilgilendirme yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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