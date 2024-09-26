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112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Bayburt'ta 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, merkez müdürlüğünün faaliyetleri ve yıllık istatistikler değerlendirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün faaliyetlerinin gözden geçirildiği toplantıda, yıllık istatistik ve diğer konular hakkında bilgiler verildi. Vali Eldivan, toplantı sonunda büyük sorumluluk altında çalışan personele teşekkür ederek merkezde hızlı, etkili ve koordineli bir şekilde hareket etmenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Vali Eldivan daha sonra Komuta Merkezini İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile gezerek, personelle bir süre sohbet etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Eldivan Yerel Yönetim bayburt Sağlık Yerel Yaşam

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