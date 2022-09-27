Erzincan'da 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı; Vali Mehmet Makas başkanlığında, ilgili kurum yöneticilerinin katılımı ile valilik salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda; 112 Acil Çağrı Merkezinin vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmesi için yapılması gereken çalışmalar ele alınarak, Erzincan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bu zamana kadar 55 bin 401 çağrıya cevap verdiği, asılsız çağrı oranında ise Türkiye ortalamasının altında olduğu belirtildi.

Erzincan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Kuleli tarafından Acil Çağrı Merkezi ve faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan sunumun ardından, 2022 yılı faaliyet raporunun değerlendirilmesi yapılarak, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. - ERZİNCAN