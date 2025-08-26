110 yıldır şehit aileleri ve gazilerin yanında

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin kuruluş tarihi olan 26 Ağustos 1915, 'Şeref Günü' olarak kutlandı. Derneğin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, 26 Ağustos'un yalnızca bir kuruluş tarihi değil, aynı zamanda şehitlerin unutulmadığının ve gazilerin onurlu mücadelesinin gölgede kalmayacağının simgesi olduğunun altını çizdi.

Çanakkale Savaşları'nın en zorlu günlerinde, şehit aileleri ile gazilerin haklarını korumak amacıyla temelleri atılan dernek, bugün 65 şube, 70 temsilcilik ve 30 bini aşkın üyesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Kıyışkan açıklamasında, "110 yıllık köklü tarihimizle aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmayı, kahraman gazilerimizin gururlu mücadelesine sahip çıkmayı, şehit aileleri ve gazilerimizi milletimizin en kıymetli emaneti bilerek onların yanında dimdik durmayı ilke edindik" dedi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını ifade eden Kıyışkan, kahraman gazilere de şükranlarını sundu.

Derneğe; şehitlerin anne ve babaları, eşleri, çocukları ile gaziler ve eşleri üye olabiliyor. - MANİSA