11 Yaşındaki Ümit Keçik, Bilim ve Matematikteki Başarılarıyla Göz Dolduruyor

HATAY (İHA) – Hatay'da uluslararası bilim ve matematik yarışmalarında elde ettiği başarılarla ön plana çıkan ve ABD'den eğitim daveti alan 11 yaşındaki Ümit Keçik, günde mutlaka 1 kitap okuyor ve ayda yaklaşık 40 kitap okuyarak bilimsel çalışmalarda Elon Musk'ı geçmeyi hedefliyor.

İskenderun ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ümit Keçik, ileri seviyedeki zekası ve problem çözmedeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Anne ve babası tarafından teknolojik aletlerden uzak tutularak büyütülen ve her gün bir kitap okuyarak yaşamını sürdüren Keçik, Türkiye'de düzenlenen bilgi yarışmasında 1'inci olduktan sonra uluslararası yarışmalar da ülkemizi temsil etti. Zekası ve azmiyle Amerikan Rice Üniversitesi'nden eğitim daveti alan Keçik, tasarladığı; güneş enerjisiyle çalışan roket, tarım ve hayvancılık sistemleri, yapay yerçekimi ve altın dedektörüyle Mars'ta kolonileşmeyi hedefleyen projeyi davetlisi olduğu NASA'ya sunacak. Yaşıtlarının aksine teknolojik aletlerle çok fazla ilgilenmeyen ve ayda yaklaşık 40 kitap okuyan Keçik, her gün 1 kitap okumayı ihmal etmiyor. Kendi azmiyle 1116 kitaptan oluşan kütüphane oluşturan Keçik'in ailesi evlatlarının başarısının sırrını kitap okuma alışkanlığına bağladılar.

"Her gün yatmadan önce mutlaka bir kitap okurum"

Aldığı davet ve başarılarıyla dikkat çeken Ümit Keçik, "Elon Musk'ı da geçmeye çalışacağız. Umarım projelerim kabul edilir. Ses algılayan akrep robotu, suyla çalışan kepçe, Güneş-Dünya-Ay maketleri, çizgi takip eden robot gibi birçok projem var. Her gün yatmadan önce mutlaka bir kitap okurum. Odamda ya proje yaparım ya da kitap okurum. Çizgi takip eden robot, ses algılayan akrep maketi, suyla çalışan kepçe ve Güneş-Dünya-Ay düzenekleri gibi çalışmalar yaparım" dedi.

"2 aylıkken dokun-hisset kitaplarına başladık, 1 yaşına geldiğinde kitaplarını kucağında getirip okumamı istiyordu"

Ümit'in annesi Nurhan Keçik ise oğluna kitap okuma alışkanlığını çok erken yaşlarda kazandırdığını belirterek, "2 aylıkken dokun-hisset kitaplarına başladık, 1 yaşına geldiğinde kitaplarını kucağında getirip okumamı istiyordu. Dinozorlardan uzaya kadar her konuya ilgisi vardı. Anaokulunda elementlerin periyodik tablosunu kodlarıyla ezberlemişti." ifadelerini kullandı.

Baba Ercüment Keçik ise oğullarının bilgisayar oyunları yerine kitapları tercih ettiğini söyleyerek, "Merak alanı değiştikçe kitapları da değişti. Bu ay yaklaşık 40 kitap aldık" dedi. - HATAY