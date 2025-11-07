11 Yaşındaki Otizmli Veysel Bilen İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'da dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Gümüşkavak Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Veysel için ailesinin kayıp ihbarı üzerine Afad, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 15 kilometrekarelik alanda sürdürülen arama çalışmalarında, termal dronlar da kullanılıyor.

Ekiplerin, suyu çok sevdiği belirtilen Veysel'in bulunabilmesi için bölgedeki su kanalları, havuzlar ve dere yataklarında da detaylı aramalar yaptığı öğrenildi.

Çalışmaları yerinde takip eden Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ekiplerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Hatipoğlu, aramaların gece boyunca da devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Gümüşkavak Mahallemiz'de 11 yaşındaki çocuğumuz Veysel Bilen'i arama çalışmalarımız sürüyor. Dün akşamdan itibaren hem emniyetimiz hem AFAD ekiplerimiz tüm olasılıkları değerlendirerek aramaya devam ediyor. Çocuğumuza sağlıklı bir şekilde ulaşmak arzusundayız. Vatandaşlarımızdan gören ya da bilgi sahibi olanların güvenlik birimlerine haber vermelerini rica ediyoruz. Ailesine ve ilimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."