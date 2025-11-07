Haberler

11 Yaşındaki Otizmli Veysel Bilen İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuk Veysel Bilen için başlatılan arama çalışmaları, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri tarafından sürdürülüyor. Ekipler, Veysel'in bulunabilmesi için bölgede detaylı aramalar yapıyor.

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'da dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Gümüşkavak Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Veysel için ailesinin kayıp ihbarı üzerine Afad, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 15 kilometrekarelik alanda sürdürülen arama çalışmalarında, termal dronlar da kullanılıyor.

Ekiplerin, suyu çok sevdiği belirtilen Veysel'in bulunabilmesi için bölgedeki su kanalları, havuzlar ve dere yataklarında da detaylı aramalar yaptığı öğrenildi.

Çalışmaları yerinde takip eden Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ekiplerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Hatipoğlu, aramaların gece boyunca da devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Gümüşkavak Mahallemiz'de 11 yaşındaki çocuğumuz Veysel Bilen'i arama çalışmalarımız sürüyor. Dün akşamdan itibaren hem emniyetimiz hem AFAD ekiplerimiz tüm olasılıkları değerlendirerek aramaya devam ediyor. Çocuğumuza sağlıklı bir şekilde ulaşmak arzusundayız. Vatandaşlarımızdan gören ya da bilgi sahibi olanların güvenlik birimlerine haber vermelerini rica ediyoruz. Ailesine ve ilimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.