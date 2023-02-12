11 yaşındaki Nehir, 132. saatte enkazdan sağ çıkarıldı: İlk isteği 'su' oldu

Kahramanmaraş'ta depremin 6. gününde 132. saatte 11 yaşındaki Nehir, enkaz altında sağ olarak çıkarılırken, anne ve babasını kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta depremin 6. gününde 132. saatte 11 yaşındaki Nehir, enkaz altında sağ olarak çıkarılırken, anne ve babasını kurtarma çalışmaları sürüyor. Küçük Nehir'in enkazdan çıkarılınca ilk isteği 'su' oldu.

Kahramanmaraş'ta depremin 6. gününde ekipler tüm enkazlarda hummalı çalışmaları devam ediyor. 12 Şubat Mahallesi'nde jandarma ve AFAD'ın ses dinlemesi sonrasında Kültürkent sitesinde hayat belirtisi tespit edildi. Bunun üzerine ekipler ilk olarak 11 yaşındaki Nehir'i sağ olarak çıkardı. Anne Şule ve baba Derviş Narlı'yı da sağ olarak çıkarma çalışması sürüyor.

Bilinci açık olan ve kendisine ulaşıldığında su isteyen küçük kız ambulansa bindirilirken, ismini soran ekiplere Nehir Narlı cevabını verdi. Küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ