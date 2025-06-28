11 Yaşındaki Çocuk Piknikte Yavru Tilkiyle Dost Oldu

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İstanbul Çatalca sahilinde ailesiyle piknik yapan 11 yaşındaki Ata Sönmez, yanına gelen yavru tilkiyi elleriyle beslerken renkli anlar yaşadı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul Çatalca sahiline ailesiyle birlikte piknik yapmaya gelen 11 yaşındaki Ata Sönmez, burada beklenmedik bir misafir ile karşılaştı. Ata, yanına gelen yavru tilkiyi elleriyle beslerken, renkli ve sıcak görüntülerin oluştuğu o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul Çatalca'da sabah saatlerinde ailesiyle birlikte sahile piknik yapmaya gelen 11 yaşındaki Ata Sönmez, burada beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Ata, piknik yapacakları esnada yanlarına gelen yavru tilkiyle kısa sürede dostluk kurdu. Tilkiyi elleriyle besleyen Ata Sönmez'in o anlarını babası cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Bir süre daha ailenin yanında kalan yavru tilki ise daha sonra bölgeden uzaklaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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