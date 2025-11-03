11 Yaşında Yazmaya Başlayan Genç Yazar Eylül Yıldız'ın Roman Yolculuğu

Kayseri'de yaşayan ve henüz 11 yaşında yazmaya başlayan Eylül Yıldız; 17 yaşında bitirdiği roman ile yazarlığa ilk adımını attı.

Lise öğrencisi Eylül Yıldız; kitap okumayı sevmemekten kendi romanını yazma sürecine kadar uzanan yolculuğunu anlattı. Yazdıkça, kitabın akışını tamamen hayal gücüne bıraktığını belirterek Yıldız; "Ben roman yazmaya ortaokulda ve çok küçükken başlamıştım. Eskiden kitap okumaktan nefret ederdim. Kendime uyan kitapları okumayı keşfettim ve kendime ait bir kitabı yazmanın fikrinin harika bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Elimde çok büyük bir güç var gibi hissediyordum ve her şeyi yapabilecekmişim gibi hissediyordum. Hayal gücüm de çok genişti; kendimi ifade etmek için yazmaya başladım. 6. sınıfta, 11 yaşımda kitabımı yazmaya başladım ve 7. sınıfın sonlarında bitirdim. Kitap, daha çok fantastik seven insanlara hitap eden bir havası var. 4 mevsim ile alakalı bir efsane anlatıyor. Yaz ayı arkadaşlığı, kış birlikteliği, bahar aşkı ve sonbahar ise ölümü sembolize ediyor. Ozan; bu 4 mevsim ile arkadaşlık ettikten sonra ölüyor ve tekrar dünyaya gelip hikaye başlıyor. Ben kitap yazmaya ilk başladığımda taklit ederek başladım ve başkalarından çok esinlendiğim oluyordu. Birkaç sene geçtikten sonra tamamen kendi aklımdan yazmaya başladım. Okuduğum kitapların çok etkisi var. Çok fazla fantastik kitap okuyorum. Fazla esinlendiğim bir yer yok; tamamen kendi hayal gücümden çıkmış bir ürün" dedi.

En büyük hayali insanların kalbine dokunan bir yazar olmak olan Yıldız; genç yazarlara tavsiyelerde bulundu. Kitabını tamamlarken en büyük destekçisinin ailesi ve yakın arkadaşı olduğunu belirten Yıldız; "Ailem, başta olmak üzere kitabı yazmamda ve çıkarmamda her zaman arkamdaydılar. En büyük destekçimse en yakın arkadaşımdı; buralara gelmemde çok büyük katkısı var. Kitabımın teşekkür kısmında ve ithaf kısmında da onun adı yer alıyor. İlk başta taklit ediyordum ki nasıl yazılır, nasıl betimleme yapılır, nasıl hikaye oluşturulur onu öğreneyim. Sonrasında yavaş yavaş kendi yoluma çıkmıştım; kendim ayağa kalkıp hayal gücümden bir şeyler yazmaya başlamıştım ve en son baktığımda kendi kitabım çıkmıştı. Bence önce taklit etmeleri gerekiyor ve saygıyla yapmaları gerekiyor bunu. Onun dışında korkmasınlar. Ellerinden geldiğince kitaplarını çıkarmak için veya başkalarına sunmak için çabalasınlar. Belki de ileride çok büyük yazarlar olacaklar. Belki de içlerinde çok büyük potansiyel var ve bunları başka insanlara göstermekten çekinmemeleri gerekiyor. Hayalim yazar olmak ama kitabım çıkmış, insanlar alsınlar sadece okusunlar diye değil; ulaşabildiğim kadar insana ulaşmak istiyorum. En azından onların hayal gücünü beslemek veya karakterlerimi onlara sevdirmek, onların başköşelerinde tuttuğu bir kitabımın olmasını istiyorum. Normal bir kitaptan ziyade, en azından bir kişinin bile olsa kalbinde yer edindiği, 'Ben bu kitabı çok seviyorum' dediği bir kitap çıkarabilmek istiyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ