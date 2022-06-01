11. Uluslararası Sanat Çalıştayı Başlıyor - Haberler

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek olan Uluslararası Sanat Çalıştayı, 14 sanatçının katılımı ile gerçekleştirilecek. Bugüne kadar düzenlenen 10 çalıştayda 275 sanatçı, 400'e yakın eseri belediye arşivine kazandırdı.

Tepebaşı Belediyesi'nin 11'incisini düzenleyeceği Uluslararası Sanat Çalıştayı, 6-10 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlik bu yıl 14 sanatçının katılımı ile yapılacak. Çalıştay açılışı, 6 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Çalıştaya katılacak ressamların çalışmaları, hafta boyunca yine Özdilek Sanat Merkezi'nde devam edecek.

Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Şiir Buluşması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi'nin 3 büyük sanatsal etkinliğinden biri olarak dikkat çeken Sanat Çalıştayı, 10 Haziran Cuma günü saat 18.00'de, Tepebaşı Belediyesi Merkez Sergi Salonu'nda düzenlenecek kapanış töreni ile son bulacak.

KATILIMCI SANATÇILAR

11'inci Uluslararası Sanat Çalıştayı'nın bu yılki konuk sanatçıları ise şu şekilde:

Cenk Mısırlıoğlu, Çiğdem Buçak Telli, Filiz Hatipoğlu, Gafur Uzuner, Levent Oyluçtarhan, Mümin Candaş, Neslihan Kıyar, Nihat Kahraman, Reyhan Abacıoğlu, Sema Barlas, Siret Uyanık, Tuncay Topçu, Tülay Bayraktar, Zafer Malkoç.

Bugüne kadar gerçekleştirilen 10 çalıştaya katılan toplam 275 sanatçı, 400'e yakın eser ortaya çıkardı.

ANKA / Yerel