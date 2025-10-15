107 Yaşındaki Asırlık Çınarın Doğum Günü Kutlandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, 2 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören asırlık çınarın 107'inci yaşını fidan hediye ederek ve pasta keserek kutladı.

Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Yaşlılar haftası etkinlikleri kapsamında eşi Elif Demir ve ilgili kurum temsilcileriyle birlikte ilçede yaşayan asırlık çınarları ziyaret etti. 107 yaşına giren Fatmana Özaslan'ın yeni yaşını pasta keserek kutlayan Kaymakam Demir, asırlık çınarın genel durumu hakkında kızı Ayşe ve damadı Ramazan Ünal çiftinden bilgi aldı. Kaymakam Demir, 2 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören yaşlı kadına sağlıklı bir ömür geçirmesi temennisinde bulundu.

107'lik çınarla sohbet eden Kaymakam Demir, "2 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan döneminde yaşamış olan 107 yaşındaki büyüğümüzü ziyaret ettik. Yaşlılar Haftası kapsamında yanında olmak istediğimiz ilçemiz sakinlerinden 1918 doğumlu Fatmana Özarslan'ı ziyaret ederek, doğum günü nedeniyle pastamızı ve Bursa'da yanan orman alanlarında adına dikilecek olan iki ağaca dair fidan sertifikasını teslim ettik" dedi.

Kaymakam Demir'e ziyareti için teşekkürler eden Ramazan Ünal ise "Kayınvalidem Fatmana Özaslan'ın 107. yaşına girmesi dolayısıyla evimize, eşiyle birlikte gelerek doğum günü pastası kesen Merkezefendi Kaymakamımız Abdullah Demir ve eşine nazik davranışlarından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaymakam Ünal programı kapsamında 100 yaşını bitiren Şahnigar Özkılıç ile 97 yaşına basan Hatice Çetinkaya ve Naciye Bağcı'yı da ziyaret ederek, kendi adlarına dikilecek olan fidan sertifikalarını teslim etti. - DENİZLİ