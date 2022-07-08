105 yaşındaki Fikriye ve 97 yaşındaki Fatma Nine'nin Erdoğan sevgisi

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'nın UNESCO tarihi miras listesinde yer alan Nilüfer ilçesi Gölyazı'da vatandaşlarla bayramlaştı. Gölyazılı yaşlı teyzelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi dikkat çekti. 105 yaşındaki Fikriye ve 97 yaşındaki Fatma Nine, ömrü boyunca görmedikleri hizmet ve yardımı 20 yıllık Ak Parti iktidarında gördüklerini hatırlatıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ettiler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyetlerine ara verilmesinin ardından Bursa'da çeşitli ilçe ve mahallelerde vatandaşlarla temas kuran AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Nilüfer Gölyazı'da vatandaşlarla selam vererek talep ve beklentilerini yerinde dinledi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Nilüfer Kadın Kolları Başkanı Anzelha Nazlı Tan ve kadın kolları teşkilatıyla birlikte Gölyazılı kadınlarla biraraya gelen Esgin, ardından yaşlı teyzeleri evinde ziyaret ederek bayramlaştı.

Esgin, Gölyazı'nın en yaşlıları 105 yaşındaki Fikriye Liman ve 97 yaşındaki Fatma Cihanoğlu'nun evlerine konuk oldu. Yaşlı teyzelerle bayramlaşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'e, 97 yaşındaki Fatma Cihanoğlu, "Seçime ne kadar kaldı? Ölmeden önce Erdoğan'a oy verelim" sözleri duygulandırdı.

105 yaşındaki Fikriye Liman da, "Allah Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. O bize baktı. Aylık da verir, kömür de verir, ekmek de verir. O bizim başımızdan giderse biz mahvoluruz" diyerek herkesi duygulandırdı. Fikriye Liman, "Allah razı olsun ondan. Bize gül gibi bakar. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Düşmanın başını aşağıya eğdirsin" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel