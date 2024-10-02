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103 Yaşındaki Seher Baykal'a Yaşlılar Günü Ziyareti

103 Yaşındaki Seher Baykal'a Yaşlılar Günü Ziyareti
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Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 103 yaşındaki Seher Baykal, Çocuk Hakları Komitesi üyeleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarafından evinde ziyaret edildi. Duyduğu memnuniyeti dile getiren Baykal, çocuklarla sohbet ederek, anılarını paylaştı.

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar, 103 yaşındaki Seher Baykal'ı evinde ziyaret etti.

Bayburt'ta yaşayan 103 yaşındaki Seher Baykal'a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, Müdür Yardımcısı Hazar Altundaş, Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar ve birim personelleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Yaşlılar Günü münasebetiyle yapılan ziyarette Baykal, çocuklarla sohbet ederek, nasihatlerde bulundu. İlkokulda öğrendiği Atatürk şiirini okuyan, çocukluğundan kalma anı ve tecrübelerini paylaşan Baykal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne kendisini unutmadıkları için teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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