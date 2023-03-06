103 Armutçuk maden şehidi anılacak
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Armutçuk grizu faciasının 40'ıncı Yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 103 maden şehidi için anma töreni düzenlenecek.
Armutçuk grizu faciasının 40'ıncı Yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 103 maden şehidi için anma töreni düzenlenecek.
Törende, Maden Şehitlerimiz ve depremde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. 7 Mart 1983 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu faciasında 103 maden işçisi şehit olmuştu. Tören, 7 Mart 2023 Salı günü sabah saat: 07.50'de TTK Armutçuk Müessesesi'nde düzenlenecek. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel