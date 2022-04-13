100 yıllık tezgahta dokuduğu kilimleri yurt dışına ihraç ediyor - Haberler

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100 yıllık tezgahta dokuduğu kilimleri yurt dışına ihraç ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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100 yıllık tezgahta dokuduğu kilimleri yurt dışına ihraç ediyor

Gaziantep'te 80 yaşındaki Yaşar Elbir, ilerlemiş yaşına rağmen 100 yıllık tezgahında dokuduğu kilimleri yurt dışına ihraç ediyor.

Gaziantep'te 80 yaşındaki Yaşar Elbir, ilerlemiş yaşına rağmen 100 yıllık tezgahında dokuduğu kilimleri yurt dışına ihraç ediyor.

Gaziantepli 80 yaşındaki Yaşar Elbir, 27 yıldır 100 yıllık dokuma tezgahında ürettiği kilimleri yurt dışına ihraç ediyor. Elbir, fabrikaların bu el işi kilimleri yapamadığını söyledi. Kilimlerin geleneksel yöntemle yapıldığını ve tamamen el işi olduğunu belirten kilim dokuma ustası Elbir, "1995 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Gaziantep'e özgü kilim dokuma mesleğini yapıyorum. Bu kilimleri halı fabrikaları bu şekilde üretemiyorlar. Kilimi tam olarak yapamıyorlar. Şu anda Almanya, Fransa gibi ülkelere gönderiyorum. Fiyatları ebatlarına göre değişiyor. Eğer durmadan çalışırsan bir kilimi 3,5 saatte yaparsın. Ben az çalışıyorum, günde bir tane çıkartıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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