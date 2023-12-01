100 Yıllık mirasa yakışır organizasyonlar

Şehitkamil Belediyesi, Cumhuriyetinin 100. yılına özel düzenlediği etkinliklerle gençliği, sportif faaliyetlerle bir araya getiriyor. 2023 yılı içerisinde planlanan 100 farklı gençlik ve spor organizasyonu, büyük bir coşku ve ilgiyle devam ediyor.

Cumhuriyetin 100. yılına özel 100 farklı gençlik ve spor organizasyonunu başarıyla yürüten Şehitkamil Belediyesi, Aralık ayında gerçekleştirilecek olan 12 farklı organizasyonla binlerce sporcuyu final heyecanına taşıyacak.

Akıl ve zeka oyunları, basketbol, bisiklet, badminton, cimnastik, doğa sporları, futbol, halk oyunları, sualtı sporları, sutopu, satranç ve yüzme branşlarında düzenlenecek etkinliklerle organizasyon zinciri tamamlanacak. Bugüne kadar gerçekleştirilen organizasyonlarla 70 binin üzerinde sporcunun katılım sağladığı etkinlikler, sporseverler tarafından da büyük bir ilgiyle takip edildi.

Büyük bir organizasyon zinciri tamamlanacak

Etkinliklerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kasım ayı itibariyle 88 etkinliğin başarıyla tamamlandığı bilgisini paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılına özel düzenlediğimiz organizasyonlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini sergilemelerine imkan tanıdık. Sporun birleştirici gücü ile birlikte ülkemizin 100 yıllık büyük mirasına yakışır bir şekilde kutlamalara devam ediyoruz. Ocak ayında başladığımız ve Kasım ayı itibariyle 88.'si tamamlanan organizasyonlarda değerli öğrencilerimizi, spora teşvik etmek ve spor alanlarında bir araya getirme konusunda önemli bir adım daha attık. Aralık ayında gerçekleştirilecek olan 12 farklı organizasyonla birlikte bu büyük organizasyon zinciri tamamlanmış olacak. Bu noktada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Organizasyonlara katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum." - GAZİANTEP