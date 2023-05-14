Üye Girişi
Haberi Paylaş
100 yaşında sandık başına gitti

100 yaşında sandık başına gitti

Yerel Haberler

İstanbul'da 1923 doğumlu Fatma Perihan Kutlar isimli vatandaş, Sarıyer'deki bir okulda oyunu kullandı.

İstanbul'da 1923 doğumlu Fatma Perihan Kutlar isimli vatandaş, Sarıyer'deki bir okulda oyunu kullandı. 100 yaşındaki Fatma nine, vatandaşlık görevini hiç aksatmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul'da oy verme işlemi devam ediyor. Seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderken, yoğun bir katılımın olduğu seçimlerde yaşlı vatandaşlar da vatandaşlık görevini yerine getiriyor. 1923 doğumlu Fatma Perihan Kutlar, Sarıyer Yeniköy'de bulunan Yeniköy Ortaokulu'nda oy kullandı. Özel servis aracıyla okula getirilen Fatma nine, görevliler eşliğinde tekerlekli sandalye ile oy kullanacağı

sınıfa çıkarıldı. Oyunu kullanan Kutlar, "Yurttaşlık görevimi daima yapıyorum. Oyumu da kullandım. Bu yaşta da çok şükür kullanmaya devam ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul Seçim Sonuçları
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2019
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Sarıyer Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title