100 yaşında sandık başına gitti

İstanbul'da 1923 doğumlu Fatma Perihan Kutlar isimli vatandaş, Sarıyer'deki bir okulda oyunu kullandı. 100 yaşındaki Fatma nine, vatandaşlık görevini hiç aksatmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul'da oy verme işlemi devam ediyor. Seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderken, yoğun bir katılımın olduğu seçimlerde yaşlı vatandaşlar da vatandaşlık görevini yerine getiriyor. 1923 doğumlu Fatma Perihan Kutlar, Sarıyer Yeniköy'de bulunan Yeniköy Ortaokulu'nda oy kullandı. Özel servis aracıyla okula getirilen Fatma nine, görevliler eşliğinde tekerlekli sandalye ile oy kullanacağı

sınıfa çıkarıldı. Oyunu kullanan Kutlar, "Yurttaşlık görevimi daima yapıyorum. Oyumu da kullandım. Bu yaşta da çok şükür kullanmaya devam ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL