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100 Yaş Evlerinin üye sayısı 879'a çıktı

100 Yaş Evlerinin üye sayısı 879'a çıktı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ve Fethiye ilçelerinde kurulan 100 yaş evlerine talep her geçen artıyor.

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ve Fethiye ilçelerinde kurulan 100 yaş evlerine talep her geçen artıyor. Menteşe ve Fethiye'de ki 100 yaş evlerinin üyesi sayısı bin 879'a yükseldi.

Üye sayısı Bin 879'a yükseldi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Menteşe ve Fethiye ilçelerinde hizmete sunduğu 100 evleri hizmetilerine devam ediyor. Her kuşaktan bireylerin ilgisini gören 100 Yaş Evlerinden Bin 879 üye aktif olarak yararlanıyor.

Menteşe'de Bin 543, Fethiye'de 336 üye

60 yaş üstü vatandaşların sıklıkla yararlandığı ve yeni dostlukların kurulduğu bir merkez haline gelen 100 Yaş Evlerinden Menteşe'de bin 543, Fethiye'de ise 336 üye aktif olarak yararlanıyor. Hafta içi her gün hizmet veren 100 Yaş Evlerinde, sohbet, televizyon, okuma, oyun, dinlenme ve teknoloji odasının yanı sıra resim, ahşap, boyama, mozaik gibi hobi çalışmalarının yapılabileceği atölyeler de bulunuyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri tarafından belirli günlerde üyelerin kan şekeri ve tansiyon ölçümleri de yapılıyor.

Sosyal aktivitelerine katılıyorlar

Menteşe ve Fethiye'de faaliyet gösteren 100 yaş evi üyeleri yıl içerisinde düzenlenen değişik etkinliklere katılıyor. 100 Yaş Evinde Dil Kulüpleri (İngilizce, Fransızca ve Rusça),Resim Atölye Çalışmaları (Resim, Heykel ve Seramik), Geleneksel Sanat Atölye Çalışmaları (Ebru, Minyatür), El Sanatları (Dikiş, Nakış ve Kanaviçe), Film Gösterim Günleri, Kitap Okuma Günleri, Kültür Gezileri, Alzheimer ve Demans Hastalıkları Üzerine Söyleşiler, Satranç, Dama ve Tavla Turnuvası gibi birçok etkinlik düzenleniyor. - MUĞLA

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