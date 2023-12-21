Bingöl'de 100'üncü yılın 100'üncü kütüphanesi açılıyor

- 100'üncü yılın 100'üncü kütüphanesi Bingöl'de açılıyor

500 oturma kapasiteli kütüphane, yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak

BİNGÖL - Bingöl'de 2021 yılında yapımına başlanan 100'üncü Yıl İl Halk Kütüphanesindeki çalışmalarda sona gelindi. 500 oturma kapasiteli kütüphane, yakın zamanda vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

Bingöl'de 2021 yılında yapımına başlanan İl Halk Kütüphanesindeki çalışmalar bitme aşamasına geldi. İçerisinde 65 bin kitap, cep sineması, eğitim atölyesi, çocuk bölümü, kent arşivi, 7 gün 24 saat çalışma alanı olan ve 500 kapasiteli oturma alanı bulunan 100'üncü Yıl İl Halk Kütüphanesi yakında zamanda hizmet vermeye başlayacak. Bingöl'deki kütüphane, Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle yapılan "100 Yeni Kütüphane" Projesi çerçevesinde 100'üncü kütüphane olma özelliği de taşıyor.

65 bin kitap barındırıyor

Kütüphane binasında incelemelerde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar, çocuklardan yetişkinlere kadar her kesime hitap eden bir yapı inşa edildiğini belirtti. 65 bin kitap kapasitesini 100 bine çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Yazar, "Bingöl İl Halk Kütüphanesinin uzun zamandan beri açılışı beklenmekte. İnşallah çok kısa bir zaman sonra hazırlıklarımızı tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Bakanlığımızın 100'üncü yılda 100 kütüphane hedefi içerisinde yer alan bir kütüphane olması hasebiyle de bizim kütüphanemizde 100'üncü yılda yapılan 100'üncü kütüphane olarak hizmete başlayacak. Hizmete başlayacak kısa zamanda onun hazırlıklarını devam ettiriyoruz. Zemin artı 4 kat olarak inşa edildi, 0-3 yaştan yetişkin ve ihtisas bölümleri olmak üzere, kent arşivi olmak üzere tüm bölümler mevcut. 100 kişilik bir cep sineması da mevcut kütüphanemizde. 6 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip. Aynı anda 500 kişilik oturma kapasitesine sahip olan bir kütüphane. Şuandaki kitap mevcudumuz 65 bin. İnşallah kısa zamanda bunu 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Kütüphane üye sayımızda şuan da 22 bin 500 kütüphane açıldıktan sonra da bunu ilk aşamada 30 binlere sonra da 50 binlere çıkarmak gibi bir hedefte edindik kendimize. İnşallah kısa sürede de bu hedeflerimizi yakalayıp sadece Bingöl değil yakın çevredeki iller arasında da en güzel kütüphane olduğunu düşünüyoruz. Eğitime, öğretime, ilime çok büyük katkılar sağlayacağını düşündüğümüz bu hizmet binamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.